Стало відомо, про що говорили Зеленський і Меркель

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив підготовку до зустрічі у "нормандському форматі".

Про це пише сайт президента.

Згідно з повідомленням, Зеленський закликав Меркель терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту.

Бундесканцлер погодилась із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом. Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня цього року.

Крім того, розповідають в ОП, глави держав обговорили результати саміту G7 у Франції. Президент України подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії до "Сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму.

Також Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на сході України і підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів.

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