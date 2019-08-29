Стало известно, о чем говорили Зеленский и Меркель

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Четверг, 29 августа 2019, 00:51

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил подготовку к встрече в "нормандском формате".

Об этом пишет сайт президента.

Согласно сообщению, Зеленский призвал Меркель срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Канцлер согласилась с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года.

Кроме того, рассказывают в ОП, главы государств обсудили результаты саммита G7 во Франции. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Также Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины и подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Зеленский Меркель


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