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НАБУ обшукує чиновників лісництва на Харківщині, один навіть чинив опір

Четвер, 29 серпня 2019, 05:13

Детективи НАБУ в Харківській області здійснюють обшуки вдома у посадових осіб ДП "Гутянське лісове господарство" та комерційних компаній.

Про це повідомляє у Facebook Національне антикорупційне бюро.

За його даними, слідчі дії відбуваються в межах розслідування можливих зловживань під час продажу деревини. Розслідування цих фактів НАБУ здійснює з лютого 2019 року.

"За місцем одного з обшуків детективи НАБУ були змушені викликати поліцію, оскільки власник житла чинив протидію проведенню законної слідчої дії", - розповіли в бюро.

Українська правда
Теми: НАБУобшукиХарківська область
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