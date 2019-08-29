НАБУ обшукує чиновників лісництва на Харківщині, один навіть чинив опір
Четвер, 29 серпня 2019, 05:13
Детективи НАБУ в Харківській області здійснюють обшуки вдома у посадових осіб ДП "Гутянське лісове господарство" та комерційних компаній.
Про це повідомляє у Facebook Національне антикорупційне бюро.
За його даними, слідчі дії відбуваються в межах розслідування можливих зловживань під час продажу деревини. Розслідування цих фактів НАБУ здійснює з лютого 2019 року.
"За місцем одного з обшуків детективи НАБУ були змушені викликати поліцію, оскільки власник житла чинив протидію проведенню законної слідчої дії", - розповіли в бюро.
Українська правда