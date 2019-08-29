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НАБУ обыскивает чиновников лесничества на Харьковщине, один даже сопротивлялся

Четверг, 29 августа 2019, 05:13

Детективы НАБУ в Харьковской области проводят обыски в домах должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

Об этом сообщает в Facebook Национальное антикоррупционное бюро.

По его данным, следственные действия проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Расследование этих фактов НАБУ ведет с февраля 2019 года.

"По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению законного следственного действия", - рассказали в бюро.

Украинская правда
Темы: НАБУобыскиХарьковская область
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