НАБУ обыскивает чиновников лесничества на Харьковщине, один даже сопротивлялся

Детективы НАБУ в Харьковской области проводят обыски в домах должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

Об этом сообщает в Facebook Национальное антикоррупционное бюро.

По его данным, следственные действия проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Расследование этих фактов НАБУ ведет с февраля 2019 года.

"По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению законного следственного действия", - рассказали в бюро.