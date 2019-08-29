Окупанти "засудили" на 10 років кримського татарина

"Суд" в окупованому Криму дав 10 років в'язниці кримському татарину Ділявера Гафарова за нібито участь в добровольчому батальйоні.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

За його словами, Гафарова звинуватили в тому, що в 2016-2018 роках він брав участь в Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана, зараз громадське об'єднання "Аскер".

Крім того, йому закидають участь в економічній блокаді Криму.

За інформацією Наумлюка, Гафаров був затриманий в Криму 30 жовтня 2018 року. У суді він заперечував провину і розповів, що організатор загону і власник телеканалу ATR (де Гафаров працював перукарем) Ленур Іслямов пропонував йому увійти до загону, але він відмовився, а пізніше звільнився з телеканалу, недовго попрацював в Києві і повернувся до Криму.

Обвинувачення просило для Гафарова 12 років позбавлення волі.