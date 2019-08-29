Оккупанты "приговорили" к 10 годам крымского татарина

"Суд" в оккупированном Крыму приговорил к 10 годам тюрьмы крымского татарина Дилявера Гафарова за якобы участие в добровольческом батальоне.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

По его словам, Гафарова обвинили в том, что в 2016-2018 годах он принимал участие в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение "Аскер".

Кроме того, ему вменяют участие в экономической блокаде Крыма.

По информации Наумлюка, Гафаров был задержан в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

Обвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.