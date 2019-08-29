Літо в Україні завершиться теплом, але місцями – з дощем

Найближчої доби погоду в Україні буде продовжувати визначати тепла і суха повітряна маса, лише до західних районів країни днем ​​підійде більш вологе повітря.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю в основному без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі Чорного моря 14-19°, у східних, Чернігівській та Сумській областях місцями 5-8° тепла; вдень 24-29°, у західній частині місцями 30-33°.

У Києві в п'ятницю – без опадів. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 30 серпня найвища температура вдень була 32,8 в 1992р, найнижча вночі 3,3 в 1966р.

На 31 серпня синоптики прогнозують в Україні погоду без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півночі Лівобережжя місцями 8-10°, в західних областях і на узбережжі морів 14-19°; вдень 26-31°, на Закарпатті до 33°.

У Києві на суботу синоптики обіцяють погоду без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

29 серпня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 23-25​​°, в Дніпрі в межах Києва 23°.