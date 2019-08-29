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Лето в Украине завершится теплом, но местами – с дождем

Четверг, 29 августа 2019, 12:25

В ближайшие сутки погоду в Украине будет продолжать определять теплая и сухая воздушная масса, лишь к западным районам страны днем подойдет более влажный воздух.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

В пятницу в основном без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на Закарпатье и побережье Чорного моря 14-19°, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами 5-8° тепла; днем 24-29°, в западной части местами 30-33°.

В Киеве в пятницу – без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 30 августа самая высокая температура днем была 32,8 в 1992г, самая низкая ночью 3,3 в 1966г.

На 31 августа синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, на севере Левобережья местами 8-10°, в западных областях и на побережье морей 14-19°; днем 26-31°, на Закарпатье до 33°.

В Киеве на субботу синоптики обещают погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

29 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 23°.

Темы: погода
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