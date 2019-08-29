Зеленський обговорив з Туском результати саміту G7
Президент Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Європейської ради Дональдом Туском обговорив результати саміту "Групи семи", який відбувся у Франції минулого тижня.
Відповідна заява розміщена на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
"Глава української держави позитивно оцінив позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до "Групи семи", - йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував Туску за його особисту активну позицію під час обговорення українського питання на саміті, зокрема за висловлену ініціативу щодо запрошення нашої держави взяти участь у наступному саміті G7 в США у 2020 році.
"Зі свого боку Дональд Туск запевнив у незмінній позиції ЄС на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - заявили в прес-службі президента.
Нагадаємо:
- Країни G7 не досягли консенсусу щодо повернення РФ та відновлення формату "Великої вісімки".
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт G7 в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.
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