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Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7

Четверг, 29 августа 2019, 15:06

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Дональдом Туском обсудил результаты саммита "Группы семи", который состоялся во Франции на прошлой неделе.

Соответствующее заявление размещено на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Глава украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Туска за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите G7 в США в 2020 году.

"Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в пресс-службе президента.

Напомним:

  • Страны G7 не достигли консенсуса о возвращении РФ и восстановлении формата "восьмерки".
  • Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит G7 в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в этот клуб.

Темы: Зеленский
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