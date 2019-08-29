Заморила дитину голодом: жінці замість довічного дали кілька років в'язниці

Джерело: Прокуратура міста Києва, Судовий репортер, Facebook-сторінка Надії Максимець.

Суд визнав винною жінку, яка залишила двох дітей в зачиненій квартирі на 11 днів, та засудив до 8 років позбавлення волі.

Деталі: 29 серпня Голосіївський районний суд оголосив вирок жінці, яка залишила на 11 днів без нагляду однорічного сина та дворічну доньку. У результаті чого, хлопчик помер, а дівчинка потрапила в лікарню.

Суд визнав винною 22-річну жінку у вчиненні злочину, а саме залишення в небезпеці.

У той же час прокуратура наполягала на довічному позбавлені волі та кваліфікувала злочин як умисне вбивство малолітньої дитини.

За словами речниці прокуратури Києва Надії Максимець, значну частину покарання жінці буде зараховано як відбуте у слідчому ізоляторі, за так званим "законом Савченко".

Як повідомляє видання "Судовий репортер", 3 роки жінка вже провела в СІЗО поки тривало слідство і суд. Таким чином, завдяки "закону Савченко, "їй залишилося відбути 2 роки".

Наразі прокуратура готує апеляцію на кваліфікацію злочину і призначене покарання.

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