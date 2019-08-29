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Заморила ребенка голодом: женщине вместо пожизненного дали несколько лет тюрьмы

Четверг, 29 августа 2019, 17:57

Источник: Прокуратура города Киева, Судовий репортер, Facebook-страница Надежды Максимец.

Суд признал виновной женщину, которая оставила двоих детей в закрытой квартире на 11 дней, и приговорил к 8 годам лишения свободы.

Детали: 29 августа Голосеевский районный суд огласил приговор женщине, которая оставила на 11 дней без присмотра годовалого сына и двухлетнюю дочь. В результате чего, мальчик умер, а девочка попала в больницу. 

Суд признал виновной 22-летнюю женщину в совершении преступления, а именно оставление в опасности.

В то же время прокуратура настаивала на пожизненном лишении свободы и квалифицировала преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, значительную часть наказания женщине будет засчитано в качестве отбытого в следственном изоляторе, по так называемому "закону Савченко".

Как сообщает издание "Судебный репортер", 3 года женщина уже провела в СИЗО пока шло следствие и суд. Таким образом, благодаря "Закону Савченко", ей осталось отбыть 2 года.

Сейчас прокуратура готовит апелляцию на квалификацию преступления и назначено наказание.

Что было ранее:

  • Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении 22-летней женщины, которая на 11 дней оставила без присмотра 2-летнюю девочку и 1-летнего мальчика, который умер от голода. Просили пожизненное заключение.

Темы: криминалпрокуратура
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