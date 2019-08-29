Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський анонсує зняття мораторію на ексгумацію польських поховань

Четвер, 29 серпня 2019, 17:57

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Варшави офіційно підтримає скасування мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Перші компроміси Зеленського: на які поступки піде Київ заради діалогу з Варшавою".

Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом 31 серпня - 1 вересня. Він проведе переговори з польським президентом Анджеєм Дудою та візьме участь у заходах з нагоди з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Українська сторона запровадила заборону у квітні 2017 року у відповідь на знищення низки українських поховальних монументів на честь вояків УПА на території Польщі.

За інформацією ЄвроПравди, у суботу Зеленський офіційно підтримає скасування мораторію. А щоби це не виглядало як одностороння поступка, пропонується подати це як двостороннє скасування заборони на пошукові роботи (хоча Польща таких обмежень і не запроваджувала).

"Мораторій вже відіграв свою роль. Тоді, у 2017 році, за нашою інформацією, планувалася руйнація місцевими органами влади кількох десятків українських монументів. Завдяки мораторію прецедент Грушовичів не мав продовження. Але нині мораторій відверто шкодить українсько-польським відносинам", - пояснюють правильність такого кроку на умовах анонімності в українському МЗС.

У відповідь офіційний Київ чекає на швидке розморожування двосторонньої співпраці та вирішення найбільш гострих проблем. Наприклад – із видачею ліцензій на вантажні перевезення.

Однак найважливішим у Києві вважають отримання всіх необхідних дозволів на будівництво газового інтерконнектора, що має суттєво спростити отримання американського скрапленого газу, який поступає у польський термінал у Свіноуйсьці. Останнє стає особливо актуальним у контексті ймовірної газової війни з РФ після завершення дії чинної газової угоди з "Газпромом".

Раніше президент Польщі заявив, що сподівається на розв'язання, зокрема, історичних проблем в двосторонніх відносинах з Україною.

Читайте також: "До Польщі без Порошенка: чого очікує Варшава від президента Зеленського".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Польща
На українсько-польському кордоні зросли черги
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: