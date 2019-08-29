Зеленський анонсує зняття мораторію на ексгумацію польських поховань

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Варшави офіційно підтримає скасування мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Перші компроміси Зеленського: на які поступки піде Київ заради діалогу з Варшавою".

Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом 31 серпня - 1 вересня. Він проведе переговори з польським президентом Анджеєм Дудою та візьме участь у заходах з нагоди з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Українська сторона запровадила заборону у квітні 2017 року у відповідь на знищення низки українських поховальних монументів на честь вояків УПА на території Польщі.

За інформацією ЄвроПравди, у суботу Зеленський офіційно підтримає скасування мораторію. А щоби це не виглядало як одностороння поступка, пропонується подати це як двостороннє скасування заборони на пошукові роботи (хоча Польща таких обмежень і не запроваджувала).

"Мораторій вже відіграв свою роль. Тоді, у 2017 році, за нашою інформацією, планувалася руйнація місцевими органами влади кількох десятків українських монументів. Завдяки мораторію прецедент Грушовичів не мав продовження. Але нині мораторій відверто шкодить українсько-польським відносинам", - пояснюють правильність такого кроку на умовах анонімності в українському МЗС.

У відповідь офіційний Київ чекає на швидке розморожування двосторонньої співпраці та вирішення найбільш гострих проблем. Наприклад – із видачею ліцензій на вантажні перевезення.

Однак найважливішим у Києві вважають отримання всіх необхідних дозволів на будівництво газового інтерконнектора, що має суттєво спростити отримання американського скрапленого газу, який поступає у польський термінал у Свіноуйсьці. Останнє стає особливо актуальним у контексті ймовірної газової війни з РФ після завершення дії чинної газової угоди з "Газпромом".

Раніше президент Польщі заявив, що сподівається на розв'язання, зокрема, історичних проблем в двосторонніх відносинах з Україною.

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