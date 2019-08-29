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Зеленский анонсирует снятия моратория на эксгумацию польских захоронений

Четверг, 29 августа 2019, 17:57

Президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву официально поддержит отмену моратория на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Первые компромиссы Зеленского: на какие уступки пойдет Киев ради диалога с Варшавой".

Зеленский посетит Польшу с официальным визитом 31 августа - 1 сентября. Он проведет переговоры с польским президентом Анджеем Дудой и примет участие в мероприятиях по случаю по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Украинская сторона ввела запрет в апреле 2017 года в ответ на уничтожение ряда украинских погребальных монументов в честь воинов УПА на территории Польши.

По информации ЕвроПравды, в субботу Зеленский официально поддержит отмену моратория. А чтобы это не выглядело как односторонняя уступка, предлагается подать это как двустороннюю отмену запрета на поисковые работы (хотя Польша таких ограничений и не вводила).

"Мораторий уже сыграл свою роль. Тогда, в 2017 году, по нашей информации, планировалась разрушение местными органами власти нескольких десятков украинских монументов. Благодаря мораторию прецедент Грушовичей не имел продолжение. Но сейчас мораторий откровенно вредит украинско-польским отношениям", - объясняют правильность такого шага на условиях анонимности в украинском МИД.

В ответ официальный Киев ждет быстрое размораживание двустороннего сотрудничества и решения наиболее острых проблем. Например - с выдачей лицензий на грузовые перевозки.

Однако самым важным в Киеве считают получение всех необходимых разрешений на строительство газового интерконнектора, что должно существенно упростить получение американского сжиженного газа, который поступает в польский терминал в Свиноуйсьце. Последнее становится особенно актуальным в контексте возможной газовой войны с РФ после завершения действия действующей газового соглашения с "Газпромом".

Ранее президент Польши заявил, что надеется на решение, в частности, исторических проблем в двусторонних отношениях с Украиной.

Читайте также: "В Польшу без Порошенко: чего ожидает Варшава от президента Зеленского".

Темы: ПольшаЗеленский
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