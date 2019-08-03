Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк розказав про плани проведення податкової амністії

Субота, 3 серпня 2019, 04:30
Данилюк розказав про плани проведення податкової амністії

Україна веде переговори із західними партнерами з питання проведення податкової амністії.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі Радіо НВ.

"Так, ми переговори ведемо з цього приводу. Питання завжди умов, тобто яка ставка ... <...> Перше, вона [амністія капіталу, - Ред.] Повинна дати результат, тому що якщо подивитися на приклади інших країн, зокрема Італії, недавно була амністія в Молдові проведена, то вони не надто успішні. <...> Дуже часто одна з причин - це слабкість самої податкової", - сказав він.

Таким чином, підкреслив Данилюк, ключовою умовою проведення податкової амністії є реформування податкової служби.

"Друге, звичайно, є ставка, по якій відбувається амністія. <...> Це політичне питання, насправді. І де ця межа, нам ще треба визначити. І ключове, третє: не повинні підлягати амністії гроші, які зароблені корупційним шляхом або якимось кримінальним шляхом", - додав секретар РНБО.

Раніше Володимир Зеленський, нинішній президент України, під час своєї президентської кампанії заявляв про підтримку податкової амністії.

Теми: Олександр ДанилюкподаткиРНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Олександр Данилюк
НАЗК знайшло порушення під час конкурсу на посаду керівника БЕБ – адвокати Данилюка
Милованов змовчав про конфлікт інтересів – адвокати Данилюка
Данилюк пішов судом на комісію, яка завернула його з конкурсу на очільника БЕБ
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: