Данилюк розказав про плани проведення податкової амністії

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Субота, 3 серпня 2019, 04:30

Україна веде переговори із західними партнерами з питання проведення податкової амністії.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі Радіо НВ.

"Так, ми переговори ведемо з цього приводу. Питання завжди умов, тобто яка ставка ... <...> Перше, вона [амністія капіталу, - Ред.] Повинна дати результат, тому що якщо подивитися на приклади інших країн, зокрема Італії, недавно була амністія в Молдові проведена, то вони не надто успішні. <...> Дуже часто одна з причин - це слабкість самої податкової", - сказав він.

Таким чином, підкреслив Данилюк, ключовою умовою проведення податкової амністії є реформування податкової служби.

"Друге, звичайно, є ставка, по якій відбувається амністія. <...> Це політичне питання, насправді. І де ця межа, нам ще треба визначити. І ключове, третє: не повинні підлягати амністії гроші, які зароблені корупційним шляхом або якимось кримінальним шляхом", - додав секретар РНБО.

Раніше Володимир Зеленський, нинішній президент України, під час своєї президентської кампанії заявляв про підтримку податкової амністії.

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Теми: Данилюк податки РНБО


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