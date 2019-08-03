Перерахунок голосів у Бродах підтвердив перемогу кандидата від "ЄС"

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Субота, 3 серпня 2019, 11:01
Михайло Бондар
myhajlo.bondar/Facebook

Перерахунок голосів на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах підтвердив перемогу кандидата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря.

Про це повідомив у суботу в Facebook нардеп 8 скликання Микола Княжицький.

"Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам", - написав він.

Журналіст Антін Борковський також повідомив, що "перерахунок підтвердив перемогу Михайла Бондаря і збігся з попередніми результатами".

За його словами, кандидат від "Слуги народу" Орест Кавецький привітав Бондаря, після чого полишив залу ОВК.

Нагадаємо:

  • 28 липня Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення перерахувати голоси на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах, де переміг кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.
  • 24 липня повідомлялося, що у 119 окрузі в місті Броди Львівської області на дострокових парламентських виборах перемогу здобув кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.
  • За даними Центральної виборчої комісії, Бондар, який був депутатом Верховної Ради 8 скликання, набрав 15,57%. Кандидат від "Слуги народу", підприємець Орест Кавецький відстав від нього на 140 голосів і набрав 15,39%.
  • Громадянська мережа "ОПОРА" називала 119 округ серед тих, де на волевиявлення громадян вплинула технологія двійників. Зазначалося, що самовисуванець Віталій Кравчук, який є головою правління громадської організації "Слуга народу України" здобув підтримку 2 398 виборців.  

Українська правда

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Теми: Європейська солідарність вибори Слуга народу


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