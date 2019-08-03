Перерахунок голосів у Бродах підтвердив перемогу кандидата від "ЄС"

Перерахунок голосів на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах підтвердив перемогу кандидата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря.

Про це повідомив у суботу в Facebook нардеп 8 скликання Микола Княжицький.

"Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам", - написав він.

Журналіст Антін Борковський також повідомив, що "перерахунок підтвердив перемогу Михайла Бондаря і збігся з попередніми результатами".

За його словами, кандидат від "Слуги народу" Орест Кавецький привітав Бондаря, після чого полишив залу ОВК.

Нагадаємо: