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У Москві знову затримання на акції за чесні вибори

Субота, 3 серпня 2019, 15:10

Під час чергової акції в Москві з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах до Мосміськдуми затримані сотні осіб.

Як пише "Медуза", цього разу акція проходить у форматі прогулянки по Бульварному кільцю від Пречистенських до Покровських воріт.

Телеканал "Дождь" повідомляє, що силовики витягли з таксі і затримали незареєстрованого кандидата до Мосміськдуми Любов Соболь.

Близько 16 години "ОВД-Инфо" повідомило, що на неузгодженій акції в Москві затримали вже більше 300 осіб.

Нагадаємо:

  • У Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.
  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".

Українська правда

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Теми: Росіяакціївибори
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