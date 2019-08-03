У Москві знову затримання на акції за чесні вибори
Під час чергової акції в Москві з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах до Мосміськдуми затримані сотні осіб.
Шествие людей по бульварам.#Допускай pic.twitter.com/ToMmu1NKhS— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 3, 2019
Як пише "Медуза", цього разу акція проходить у форматі прогулянки по Бульварному кільцю від Пречистенських до Покровських воріт.
Аааааааа— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 3, 2019
«Относитесь бережно к сотрудникам росгвардии — это ваши сыновья».
pic.twitter.com/wYqZwkADQE
Телеканал "Дождь" повідомляє, що силовики витягли з таксі і затримали незареєстрованого кандидата до Мосміськдуми Любов Соболь.
Задержание Любови Соболь. Фото: Андрей Золотов/«МБХ медиа» pic.twitter.com/FTV18sI0US— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019
Близько 16 години "ОВД-Инфо" повідомило, що на неузгодженій акції в Москві затримали вже більше 300 осіб.
Нагадаємо:
- У Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
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