У Москві знову затримання на акції за чесні вибори

Під час чергової акції в Москві з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах до Мосміськдуми затримані сотні осіб.

Як пише "Медуза", цього разу акція проходить у форматі прогулянки по Бульварному кільцю від Пречистенських до Покровських воріт.

Аааааааа

«Относитесь бережно к сотрудникам росгвардии — это ваши сыновья».

pic.twitter.com/wYqZwkADQE — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 3, 2019

Телеканал "Дождь" повідомляє, що силовики витягли з таксі і затримали незареєстрованого кандидата до Мосміськдуми Любов Соболь.

Задержание Любови Соболь. Фото: Андрей Золотов/«МБХ медиа» pic.twitter.com/FTV18sI0US — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019

Близько 16 години "ОВД-Инфо" повідомило, що на неузгодженій акції в Москві затримали вже більше 300 осіб.

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