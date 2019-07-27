У Москві затримали більше тисячі осіб

Більше тисячі осіб були затримані у суботу в Москві в ході акції за допуск незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.

Про це повідомили "Інтерфаксу" у прес-службі столичного главку МВС РФ.

Нагцвардия и полиция избивает дубинками лежащих на земле протестующих

Видео: Медиазона pic.twitter.com/Kgux1ktrsF — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

"На несанкціонованій акції в центрі столиці за різні правопорушення було затримано 1074 людини. За результатами розгляду щодо них будуть прийняті рішення відповідно до закону", - заявили у відомстві.

С площади продолжают выносить людей: как правило, четверо сотрудников грубо хватают человека за руки и ноги и несут лицом вниз, что со стороны напоминает пытку «ласточка»https://t.co/aP4VSBGjQ4 pic.twitter.com/Ra8CS8d6Pe — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

Повідомляється, що незареєстрованих кандидатів у депутати Мосміськдуми Любов Соболь та Івана Жданова затримали вдруге за день.

Як пише "Медуза", акція, яка була запланована на Тверській вулиці біля мерії Москви, швидко перетворилася на ходу по сусідніх вулицях і провулках. У якийсь момент учасники протесту ненадовго перекрили рух по Садовому.

Поліція і СК прийшли з обшуками в студію "Навальний Live". Ведучий трансляції Володимир Мілов і кілька співробітників "Навальний Live" затримані.

Головного редактора "Дождя" Олександру Перепелову викликали в СК на допит у справі про перешкоджання роботі виборчкомів (вона у статусі свідка). На сервер "Дождя" влаштували DDoS-атаку.

Поліція блокувала людей, які зібралися на Трубній площі, і затримала більшість із них.

Винтилово в режиме онлайн pic.twitter.com/S4NgaQaTwb — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

"Журналісти повідомляли про грубе поводження співробітників ОМОНу: вони били по камерах і телефонах, вибиваючи техніку з рук і завдаючи травми. Вдень ОМОН і Росгвардія також застосовували палиці проти протестуючих", - пише "Медуза".

А вот как задерживали оператора Sota Vision, у которого было редакционное задание

Видео: Медиазонаhttps://t.co/uKnGrdbOS9 pic.twitter.com/3yD6gKdTEY — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

Як пише "Новая газета", затримані ряд журналістів, зокрема кореспондент "Deutsche Welle" Сергій Дік і журналіст The Village Павло Яблонський.

Кажется, теперь всё. Один автозак стоит на углу, но людей уже нет.



Фото: Виктория Одиссонова / @novaya_gazeta pic.twitter.com/0agL8maEBV — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

Фотокореспондент "Нової газети" Вікторія Одіссонова повідомила, що омонівець сильно вдарив по її фотоапарату і потрапив по обличчю.

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