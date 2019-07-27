Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві затримали більше тисячі осіб

Субота, 27 липня 2019, 22:23
У Москві затримали більше тисячі осіб
"Коммерсант"

Більше тисячі осіб були затримані у суботу в Москві в ході акції за допуск незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.

Про це повідомили "Інтерфаксу" у прес-службі столичного главку МВС РФ.

"На несанкціонованій акції в центрі столиці за різні правопорушення було затримано 1074 людини. За результатами розгляду щодо них будуть прийняті рішення відповідно до закону", - заявили у відомстві.

Повідомляється, що незареєстрованих кандидатів у депутати Мосміськдуми Любов Соболь та Івана Жданова затримали вдруге за день.

Як пише "Медуза", акція, яка була запланована на Тверській вулиці біля мерії Москви, швидко перетворилася на ходу по сусідніх вулицях і провулках. У якийсь момент учасники протесту ненадовго перекрили рух по Садовому.

Поліція і СК прийшли з обшуками в студію "Навальний Live". Ведучий трансляції Володимир Мілов і кілька співробітників "Навальний Live" затримані.

Головного редактора "Дождя" Олександру Перепелову викликали в СК на допит у справі про перешкоджання роботі виборчкомів (вона у статусі свідка). На сервер "Дождя" влаштували DDoS-атаку.

Поліція блокувала людей, які зібралися на Трубній площі, і затримала більшість із них.

"Журналісти повідомляли про грубе поводження співробітників ОМОНу: вони били по камерах і телефонах, вибиваючи техніку з рук і завдаючи травми. Вдень ОМОН і Росгвардія також застосовували палиці проти протестуючих", - пише "Медуза".

Як пише "Новая газета", затримані ряд журналістів, зокрема кореспондент "Deutsche Welle" Сергій Дік і журналіст The Village Павло Яблонський.

Фотокореспондент "Нової газети" Вікторія Одіссонова повідомила, що омонівець сильно вдарив по її фотоапарату і потрапив по обличчю.

Нагадаємо:

  • Раніше окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • Із 14 липня в Москві проходять акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Росія
"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
Розвідка Британії показала зміну риторики росЗМІ щодо заколоту групи Вагнера
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Останні новини
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
Усі новини...
Реклама: