У Москві затримали більше тисячі осіб

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Субота, 27 липня 2019, 22:23
"Коммерсант"

Більше тисячі осіб були затримані у суботу в Москві в ході акції за допуск незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.

Про це повідомили "Інтерфаксу" у прес-службі столичного главку МВС РФ.

"На несанкціонованій акції в центрі столиці за різні правопорушення було затримано 1074 людини. За результатами розгляду щодо них будуть прийняті рішення відповідно до закону", - заявили у відомстві.

Повідомляється, що незареєстрованих кандидатів у депутати Мосміськдуми Любов Соболь та Івана Жданова затримали вдруге за день.

Як пише "Медуза", акція, яка була запланована на Тверській вулиці біля мерії Москви, швидко перетворилася на ходу по сусідніх вулицях і провулках. У якийсь момент учасники протесту ненадовго перекрили рух по Садовому.

Поліція і СК прийшли з обшуками в студію "Навальний Live". Ведучий трансляції Володимир Мілов і кілька співробітників "Навальний Live" затримані.

Головного редактора "Дождя" Олександру Перепелову викликали в СК на допит у справі про перешкоджання роботі виборчкомів (вона у статусі свідка). На сервер "Дождя" влаштували DDoS-атаку.

Поліція блокувала людей, які зібралися на Трубній площі, і затримала більшість із них.

"Журналісти повідомляли про грубе поводження співробітників ОМОНу: вони били по камерах і телефонах, вибиваючи техніку з рук і завдаючи травми. Вдень ОМОН і Росгвардія також застосовували палиці проти протестуючих", - пише "Медуза".

Як пише "Новая газета", затримані ряд журналістів, зокрема кореспондент "Deutsche Welle" Сергій Дік і журналіст The Village Павло Яблонський.

Фотокореспондент "Нової газети" Вікторія Одіссонова повідомила, що омонівець сильно вдарив по її фотоапарату і потрапив по обличчю.

Нагадаємо:

  • Раніше окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • Із 14 липня в Москві проходять акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів. 

Українська правда

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Теми: Росія акції


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