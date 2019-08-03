ЦВК назвала партії, що взяли 225 місць у Верховній Раді

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Субота, 3 серпня 2019, 18:16

Джерело: Центральна виборча комісія, Hromadske

ЦВК встановила результати позачергових парламентських виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та назвала кількість отриманих політичними партіями депутатських мандатів. 

Деталі: Протоколом засідання ЦВК встановлено кількість депутатських мандатів, отриманих кожною політичною партією, що висунула кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. 

Зокрема, партія "Слуга народу" отримала 124 мандатів, партія "Опозиційна платформа – За життя" – 37, ВО "Батьківщина" – 24; партія "Європейська Солідарність" – 23; партія "Голос" – 17.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила обраних народних депутатів за списками кожної з партій.

За результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій, партія "Слуга народу" набрала 43,16% голосів виборців (6 млн 307 тисяч 793 голосів); "Опозиційна платформа — За життя"  - 13,05% (1 млн 908 тисяч 111 голосів); "Батьківщина" — 8,18% (1 млн 196 тисяч 303 голосів); "Європейська солідарність" — 8,10% (1 млн 184 тисячі 620 голосів); "Голос" — 5,82% (851 тисяча 722 голосів).

Прохідній бар'єр у 5% не подолали "Радикальна партія Олега Ляшка" — 4,01% (586 тисяч 384 голоси); "Сила і честь" — 3,82% (558 тисяч 652 голоси); "Опозиційний блок" — 3,03% (443 тисячі 195 голосів); "Українська стратегія Гройсмана" — 2,41% (352 тисячі 934 голосів);
"Партія Шарія" — 2,23% (327 тисяч 152 голоси); ВО "Свобода" — 2,15% (315 тисяч 568 голосів); "Громадянська позиція" — 1,04% (153 тисячі 225 голосів).

Решта учасників виборчих перегонів отримали менше 1% голосів. 

У засіданні Комісії оголошено перерву.

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Нагадаємо, 

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.  
  • Відповідно до закону про вибори народних депутатів, ЦВК має встановити результати виборів не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день від дня голосування, тобто 5 серпня.
  • Не пізніше, ніж на п'ятий день від дня встановлення результатів виборів, тобто 10 серпня, ЦВК має офіційно оприлюднити ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада ЦВК


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