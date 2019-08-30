Зеленський не зустрінеться з Трампом у Польщі: президент США не їде
Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду суне ураган.
Пряма мова Трампа: "Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу від урагану".
Деталі: Трамп підкреслив, що для нього "дуже важливо" бути у Вашингтоні в той час, коли ураган "Доріан" дістанеться до Флориди.
Замість Трампа до Варшави в суботу полетить віце-президент Майк Пенс.
Трамп мав відвідати Польщу для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни.
31 серпня президент Володимир Зеленський у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом - президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і парламентарями.
На 1 вересня у Зеленського в Варшаві були заплановані зустрічі з лідерами Бельгії, Литви та Грузії.
Що цьому передувало: У середу 28 серпня губернатор штату Флорида оголосив надзвичайний стан.
Як повідомляє видання Bloomberg, штат Флорида може грати вирішальну роль у виборах президента США у 2020 році.
Передісторія:
- 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Володимиром Зеленським у Варшаві.