Зеленський не зустрінеться з Трампом у Польщі: президент США не їде

Джерело: AP News, Bloomberg

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду суне ураган.

Пряма мова Трампа: "Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу від урагану".

Деталі: Трамп підкреслив, що для нього "дуже важливо" бути у Вашингтоні в той час, коли ураган "Доріан" дістанеться до Флориди.

Замість Трампа до Варшави в суботу полетить віце-президент Майк Пенс.

Трамп мав відвідати Польщу для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни.

31 серпня президент Володимир Зеленський у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом - президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і парламентарями.

На 1 вересня у Зеленського в Варшаві були заплановані зустрічі з лідерами Бельгії, Литви та Грузії.

Що цьому передувало: У середу 28 серпня губернатор штату Флорида оголосив надзвичайний стан.

Як повідомляє видання Bloomberg, штат Флорида може грати вирішальну роль у виборах президента США у 2020 році.

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