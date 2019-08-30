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Зеленский не встретится с Трампом в Польше: президент США не едет

Пятница, 30 августа 2019, 00:00
Зеленский не встретится с Трампом в Польше: президент США не едет

Источник: AP News, Bloomberg

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигается ураган.

Прямая речь Трампа: "Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана".

Детали: Трамп подчеркнул, что для него "очень важно" быть в Вашингтоне в то время, когда ураган "Дориан" достигнет Флориды. 

Вместо Трампа в Варшаву в субботу полетит вице-президент Майк Пенс.

Трамп должен был посетить Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 

31 августа президент Владимир Зеленский в Варшаве встретится с польским руководством – президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и парламентариями.

На 1 сентября у Зеленского в Варшаве были запланированы встречи с лидерами Бельгии, Литвы и Грузии.

Что этому предшествовало: В среду 28 августа губернатор штата Флорида объявил чрезвычайное положение.

Как отмечает издание Bloomberg, штат Флорида может играть решающую роль в выборах президента США в 2020 году.

Предыстория:

  • 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в ходе визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве.

Украинская правда

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Темы: ТрампЗеленский
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