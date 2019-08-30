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Спеціальний представник США відреагував на призначення уряду

П'ятниця, 30 серпня 2019, 06:41

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер привітав членів новообраного уряду України.

Про це Волкер написав у своєму Twitter.

Дипломат привітав прем'єр-міністра Олексія Гончарука і новий Кабінет міністрів, а також запевнив у підтримці Вашингтоном у просуванні реформ і прагненні до відновлення територіальної цілісності країни. 

"Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайко і весь кабінет міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності", - написав він.

Теми: США
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