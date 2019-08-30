Специальный представитель США отреагировал на назначение правительства

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Пятница, 30 августа 2019, 06:41

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил членов новоназначенного правительства Украины.

Об этом Волкер написал в своем Twitter

Дипломат поздравил премьер-министра Алексея Гончарука и новый Кабинет министров, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны. 

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал он.




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Темы: США


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