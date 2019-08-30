Специальный представитель США отреагировал на назначение правительства
351 просмотр
Пятница, 30 августа 2019, 06:41
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил членов новоназначенного правительства Украины.
Об этом Волкер написал в своем Twitter.
Дипломат поздравил премьер-министра Алексея Гончарука и новый Кабинет министров, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны.
"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал он.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua