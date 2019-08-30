Специальный представитель США отреагировал на назначение правительства

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил членов новоназначенного правительства Украины.

Об этом Волкер написал в своем Twitter.

Дипломат поздравил премьер-министра Алексея Гончарука и новый Кабинет министров, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны.

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал он.







