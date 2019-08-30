Зеленський і Ердоган мали "стратегічну" розмову

Джерело: сайт президента.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом обоговорив проведення Стратегічної ради високого рівня.

Докладно: "Сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять обопільний інтерес".

Деталі: В Офісі президента зазначають, що в розвиток попередніх домовленостей, Зеленський та Ердоган обговорили плани стосовно проведення у Києві до кінця 2019 року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.

Президент Туреччини поінформував про результати свого нещодавнього візиту до РФ. Деталей в ОПУ не наводять але зазначають, що в цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України.