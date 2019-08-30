Зеленский и Эрдоган провели "стратегический" разговор

Источник: сайт президента.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обговорил проведение Стратегического совета высокого уровня.

Дословно: "Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес".

Детали: В Офисе президента отмечают, что в развитие предыдущих договоренностей, Зеленский и Эрдоган обсудили планы по проведению в Киеве до конца 2019 года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Президент Турции проинформировал также о результатах своего недавнего визита в РФ. Деталей в ОПУ не приводят, но отмечают, что в этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.