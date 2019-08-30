Посадовців "Укрзалізниці" спіймали на хабарі у 200 тисяч гривень

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 16:13

Джерело: прес-служба Військової прокуратури Південного регіону України

Прокуратура спільно з поліцією Одещини затримали начальника служби колії разом із головним інженером регіональної філії "Укрзалізниці". 

Дослівно: "Установлено, що начальник служби колії разом із головним інженером, перебуваючи в м. Одесі, одержали від директора приватного товариства неправомірну вигоду в розмірі 200 000 гривень".

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Військова прокуратура готує затриманим повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця хабар


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