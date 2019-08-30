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Новий прем’єр хоче переписати українців і відсіяти "мертві душі"

П'ятниця, 30 серпня 2019, 18:09

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук каже, що уряд вивчає питання можливості провести всеукраїнський перепис населення до кінця 2019 року.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 30 серпня.

"Ми не будемо ініціювати – ми проведемо. Він уже був запланований на грудень наступного року. Але ми вивчаємо можливість провести його уже в цьому році", – сказав прем’єр.

На думку Гончарука, програми соціального захисту не ефективні, бо уряд не розуміє зараз, скільки в Україні громадян (останній перепис був у 2001 році).

"От ми зараз цим займаємось і хочемо дуже провести перепис цього року. Бо за нашими оцінками, це дозволить державі зекономити наступного року величезні кошти. Зникнуть "мертві душі", нам треба побачити – скільки нас", – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів
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