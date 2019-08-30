Новый премьер хочет переписать украинцев и отсеять "мертвые души"
Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что правительство изучает вопрос о возможности провести всеукраинскую перепись населения до конца 2019 года.
Об этом он сказал во время встречи с журналистами 30 августа.
"Мы не будем инициировать - мы проведем. Он уже был запланирован на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести его уже в этом году", - сказал премьер.
По мнению Гончарука, программы социальной защиты не эффективны, потому что правительство не понимает сейчас, сколько в Украине людей (последняя перепись была в 2001 году).
"Вот мы сейчас этим занимаемся и хотим очень провести перепись в этом году. По нашим оценкам, это позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства. Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть - сколько нас", - добавил премьер-министр.
Напомним:
- 29 августа на первой сессии 9-го созыва Верховная Рада назначила премьер-министром замглавы Офиса президента Алексея Гончарука и утвердила новый состав Кабмина.
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