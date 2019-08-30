На кордоні Харківщини з Росією підірвався співробітник ДПСУ

Джерело: Державна прикордонна служба

На кордоні Харківської області з Росією внаслідок розриву невідомого вибухового предмету загинув інспектор прикордонної служби.

Повідомлення відомства: "Прикордонний наряд Харківського загону виконував визначені завдання з довготривалим несенням служби неподалік державного кордону з Росією.

Військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу.

Близько 19-ї години 30 серпня в момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. Внаслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию".

Деталі: 35-річному інспектору надали першу допомогу, викликали швидку. Поранений помер дорогою до лікарні.

На місці, де стався вибух, працюють слідчі.