На кордоні Харківщини з Росією підірвався співробітник ДПСУ

11887 переглядів
П'ятниця, 30 серпня 2019, 23:43

Джерело: Державна прикордонна служба

На кордоні Харківської області з Росією внаслідок розриву невідомого вибухового предмету загинув інспектор прикордонної служби.

Повідомлення відомства: "Прикордонний наряд Харківського загону виконував визначені завдання з довготривалим несенням служби неподалік державного кордону з Росією. 

Військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу.

Близько 19-ї години 30 серпня в момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. Внаслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию".

Деталі: 35-річному інспектору надали першу допомогу, викликали швидку. Поранений помер дорогою до лікарні.

На місці, де стався вибух, працюють слідчі.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Харківська область Прикордонна служба


powered by lun.ua
Матеріали за темою
НАБУ обшукує чиновників лісництва на Харківщині, один навіть чинив опір 29 серпня 2019, 05:13
Мажоритарниця "Слуги народу" про вибори: Технологія була простою 30 липня 2019, 15:34
Росіяни й жителі окупованих територій намагалися захопити агрофірму 24 липня 2019, 10:53
Усі новини
Головні новини
Ердоган: Анкара не буде відмовлятися від членства в НАТО
Ломаченко переміг Кемпбелла і здобув ще один чемпіонський пояс
Зеленський про обіцяні "посадки": Восени... все почнеться
Президент розповів про розмови з Путіним: у МЗС не хотіли допустити
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

Кіно

Три фільми Docudays UA 2019, які надихнуть вас на зміни навколо

історія

Чому варто подивитися кіно про Василя Стуса