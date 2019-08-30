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На границе Харьковской области подорвался сотрудник ГПСУ

Пятница, 30 августа 2019, 23:43

Источник: Государственная пограничная служба 

На границе Харьковской области с Россией в результате разрыва неизвестного предмета погиб инспектор пограничной службы.

Сообщение ведомства: "Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. 

Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения. 

Около 19 часов 30 августа во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв пока не установленного взрывного предмета. Военнослужащий по контракту получил ранение в шею". 

Детали: 35-летнему инспектору оказали первую помощь, вызвали скорую. Раненый скончался по дороге в больницу. 

На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьПограничная служба
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