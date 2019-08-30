На границе Харьковской области подорвался сотрудник ГПСУ
Источник: Государственная пограничная служба
На границе Харьковской области с Россией в результате разрыва неизвестного предмета погиб инспектор пограничной службы.
Сообщение ведомства: "Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией.
Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.
Около 19 часов 30 августа во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв пока не установленного взрывного предмета. Военнослужащий по контракту получил ранение в шею".
Детали: 35-летнему инспектору оказали первую помощь, вызвали скорую. Раненый скончался по дороге в больницу.
На месте, где произошел взрыв, работают следователи.
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