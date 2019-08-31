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На Донбасі загинув український військовий

Субота, 31 серпня 2019, 02:22

30 серпня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Про це пише у Facebook прес-центр Об’єднаних сил.

"Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу ОС, впродовж доби 30 серпня збройні формування Росії та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - розповідають у прес-центрі.

Українська правда
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