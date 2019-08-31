На Донбассе погиб украинский военный

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Суббота, 31 августа 2019, 02:22

30 августа во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Объединенных сил.

Об этом пишет в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

"Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

По данным штаба ОС, в течение суток 30 августа вооруженные формирования России и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", - рассказывают в пресс-центре.

Украинская правда

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