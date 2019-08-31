Розвідка США з’ясувала справжню причину витоку радіації в Росії

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Субота, 31 серпня 2019, 06:12

Американська розвідка пов'язує вибух на півночі РФ зі спробами дістати з моря ядерну ракету з попередніх випробувань.

Про це йдеться в звіті розвідки США, пише "Голос Америки".

Згідно з документом, таємничий смертоносний вибух в Архангельській області на півночі Росії, що призвів до витоку радіації, стався, коли російські сили намагались підняти ракету з ядерним зарядом із дна океану.

"Це не був запуск зброї, натомість це була місія, щоб врятувати загублену під час попередніх випробувань ракету", - розповідає джерело, знайоме зі звітом.

"Стався вибух на одному з суден, що брали участь у піднятті ракети, і це спричинило реакцію в ядерному заряді ракети, і стався витік радіації", - каже інше джерело.

Нагадаємо:

  • Вибух, у результаті якого загинуло 5 вчених і було зареєстровано підвищений рівень радіації, стався 8 серпня.
  • Світові ЗМІ висловлювали припущення, що росіяни могли проводити випробовування нової ракети Skyfall (Буревісник), розробку якої просуває Путін.
  • Через два дні після інформації про інцидент російська державна корпорація "Росатом" заявила, що вибух стався при випробуванні реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

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Теми: США Росія розвідка надзвичайна подія


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