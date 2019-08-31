Розвідка США з’ясувала справжню причину витоку радіації в Росії

Американська розвідка пов'язує вибух на півночі РФ зі спробами дістати з моря ядерну ракету з попередніх випробувань.

Про це йдеться в звіті розвідки США, пише "Голос Америки".

Згідно з документом, таємничий смертоносний вибух в Архангельській області на півночі Росії, що призвів до витоку радіації, стався, коли російські сили намагались підняти ракету з ядерним зарядом із дна океану.

"Це не був запуск зброї, натомість це була місія, щоб врятувати загублену під час попередніх випробувань ракету", - розповідає джерело, знайоме зі звітом.

"Стався вибух на одному з суден, що брали участь у піднятті ракети, і це спричинило реакцію в ядерному заряді ракети, і стався витік радіації", - каже інше джерело.

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