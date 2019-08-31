Разведка США выяснила настоящую причину утечки радиации в России

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Суббота, 31 августа 2019, 06:12

Американская разведка связывает взрыв на севере РФ с попытками достать со дна моря ядерную ракету с предыдущих испытаний.

Об этом говорится в отчете разведки США, пишет "Голос Америки".

Согласно документу, таинственный смертоносный взрыв в Архангельской области на севере России, который привел к утечке радиации, произошел, когда российские силы пытались поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана.

"Это не был запуск оружия, на самом деле это была миссия, чтобы спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету", - рассказывает источник, знакомый с отчетом.

"Произошел взрыв на одном из судов, участвовавших в поднятии ракеты, и это повлекло реакцию в ядерном заряде ракеты, и произошла утечка радиации", - говорит другой источник.

Напомним:

  • Взрыв, в результате которого погибло 5 ученых и был зарегистрирован повышенный уровень радиации, произошел 8 августа.
  • Мировые СМИ высказывали предположение, что россияне могли проводить испытания новой ракеты Skyfall (Буревестник), разработку которой продвигает Путин.
  • Через два дня после информации об инциденте российская государственная корпорация "Росатом" заявила, что взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

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Темы: США Росcия разведка чрезвычайное происшествие


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