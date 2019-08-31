Разведка США выяснила настоящую причину утечки радиации в России
Американская разведка связывает взрыв на севере РФ с попытками достать со дна моря ядерную ракету с предыдущих испытаний.
Об этом говорится в отчете разведки США, пишет "Голос Америки".
Согласно документу, таинственный смертоносный взрыв в Архангельской области на севере России, который привел к утечке радиации, произошел, когда российские силы пытались поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана.
"Это не был запуск оружия, на самом деле это была миссия, чтобы спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету", - рассказывает источник, знакомый с отчетом.
"Произошел взрыв на одном из судов, участвовавших в поднятии ракеты, и это повлекло реакцию в ядерном заряде ракеты, и произошла утечка радиации", - говорит другой источник.
Напомним:
- Взрыв, в результате которого погибло 5 ученых и был зарегистрирован повышенный уровень радиации, произошел 8 августа.
- Мировые СМИ высказывали предположение, что россияне могли проводить испытания новой ракеты Skyfall (Буревестник), разработку которой продвигает Путин.
- Через два дня после информации об инциденте российская государственная корпорация "Росатом" заявила, что взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua