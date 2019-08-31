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Аеропорт "Київ" зачиняється на 10 днів

Субота, 31 серпня 2019, 08:55

Джерело: прес-служба аеропорту "Київ"

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів – з 2 до 12 вересня.

Деталі: З 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року аеропорт буде зачинено у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.

В цей період рейси авіакомпаній, що базуються в аеропорту "Київ", обслуговуватимуться в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Рейси розподілять між терміналами D і F аеропорту "Бориспіль". З терміналу D вилітатимуть пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ, Belavia - Belarusian Airlines та LOT.

В терміналі F обслуговуватимуться рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.

Українська правда
Теми: авіаКиїв
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