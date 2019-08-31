Аэропорт "Киев" закрывается на 10 дней

Источник: пресс-служба аэропорта "Киев"

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней – со 2 по 12 сентября.

Детали: С 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года аэропорт будет закрыт в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в аэропорту "Киев", будут обслуживаться в международном аэропорту "Борисполь".

Рейсы распределят между терминалами D и F аэропорта "Борисполь". С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia - Belarusian Airlines и LOT.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.