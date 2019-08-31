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Осінь в Україні почнеться з літньої спеки

Субота, 31 серпня 2019, 10:10

Джерело: Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр

1-2 вересня в Україні опади не очікуються, лише у Київській та Чернігівській областях вдень у неділю окремі невеликі короткочасні дощі.

 

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 25-30°, на Закарпатті до 33°.

 

На Київщині 1-2 вересня без опадів, лише вдень у неділю місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

Згідно з прогнозом на 3-4 вересня, опади не очікуються, лише в західних, 4 вересня місцями і в Житомирській та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза.

 

Температура вночі 12-18°, на узбережжі Чорного моря до 21°; вдень 26-32°, 3 вересня на крайньому заході, 4 вересня в західних областях 19-25°, 4 вересня у Вінницькій та північних областях 22-28°.

 

У столичному регіоні 3-4 вересня без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 3 вересня 26-31°, 4 вересня 23-28°.

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