Осень в Украине начнется с летней жары

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

1-2 сентября в Украине осадков не ожидается, лишь в Киевской и Черниговской областях днем ​​в воскресенье отдельные небольшие кратковременные дожди.

Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на Закарпатье до 33°.

В Киевской области 1-2 сентября без осадков, лишь днем ​​в воскресенье местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем ​​25-30°.

Согласно прогнозу на 3-4 сентября, осадков не ожидается, лишь в западных, 4 сентября местами и в Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 12-18°, на побережье Черного моря до 21°; днем 26-32°, 3 сентября на крайнем западе, 4 сентября в западных областях 19-25°, 4 сентября в Винницкой и северных областях 22-28°.

В столичном регионе 3-4 сентября без осадков. Температура ночью 13-18°, Днем 3 сентября 26-31°, 4 сентября 23-28°.