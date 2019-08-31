У ТЦ в центрі Києва викрили підпільне казино
Джерело: прес-центр СБУ
Правоохоронці припинили діяльність підпільного казино у торгівельному центрі "Олімпійський" у центрі Києва.
Дослівно: Оперативники спецслужби встановили, що у торгівельному центрі "Олімпійський" ділки організувати нелегальний гральний заклад із різним рівнем "доступу". Для пересічних гравців працювали 113 гральних автоматів, елітні "клієнти" могли потрапити до замаскованого віп-залу, дотримуючись всіх умов конспірації.
Правоохоронці більше години заходили у приміщення, де розташовувалося 17 гральних столів та шість рулеток.
Деталі: Під час проведення санкціонованих слідчих дій вилучено носії інформації, "чорну бухгалтерію", які підтверджують здійснення протиправної діяльності. Також опитано понад десять осіб, які засвідчили участь у функціонування підпільного закладу.
За інформацією СБУ, незаконне казино працювало за сприянням працівників правоохоронних органів.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює генеральна інспекція Генпрокуратури.