В ТЦ в центре Киева разоблачили подпольное казино

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Суббота, 31 августа 2019, 12:15

Источник: пресс-центр СБУ

Правоохранители пресекли деятельность подпольного казино в торговом центре "Олимпийский" в центре Киева.

Дословно: Оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовать нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, соблюдая все условия конспирации.

Правоохранители больше часа заходили в помещение, где располагалось 17 игровых столов и шесть рулеток.

Детали: Во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации, "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также опрошено более десяти человек, которые подтвердили участие в функционировании подпольного заведения.

По информации СБУ, незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет генеральная инспекция Генпрокуратуры.

Украинская правда

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Темы: СБУ Киев


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