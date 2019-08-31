Зеленський у Польщі проводить зустріч із Дудою
Субота, 31 серпня 2019, 12:31
Джерело: Офіс президента у Facebook
Президент Володимир Зеленський у Польщі проводить зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Деталі: У Президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського президентом Польщі.
Після цього розпочалося спілкування Зеленського та Дуди у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.
За результатами зустрічей відбудеться спільна прес-конференція Зеленського та Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.
Планується також, що 1 вересня Зеленський візьме участь у заходах з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни у Варшаві.
Українська правда