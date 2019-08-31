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Зеленський у Польщі проводить зустріч із Дудою

Субота, 31 серпня 2019, 12:31

Джерело: Офіс президента у Facebook

Президент Володимир Зеленський у Польщі проводить зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Деталі: У Президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського президентом Польщі.

Після цього розпочалося спілкування Зеленського та Дуди у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.

За результатами зустрічей відбудеться спільна прес-конференція Зеленського та Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.

Планується також, що 1 вересня Зеленський візьме участь у заходах з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни у ​​Варшаві.

Українська правда

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Теми: ПольщаЗеленський
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