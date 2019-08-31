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Зеленский в Польше проводит встречу с Дудой

Суббота, 31 августа 2019, 12:31

Источник: Офис президента в Facebook

Президент Владимир Зеленский в Польше проводит встречу с президентом страны Анджеем Дудой.

Детали: В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Зеленского президентом Польши.

После этого началось общение Зеленского и Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.

Планируется также, что 1 сентября Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.

Украинская правда
Темы: ПольшаЗеленский
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