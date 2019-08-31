Зеленский в Польше проводит встречу с Дудой
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Суббота, 31 августа 2019, 12:31
Источник: Офис президента в Facebook
Президент Владимир Зеленский в Польше проводит встречу с президентом страны Анджеем Дудой.
Детали: В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Зеленского президентом Польши.
После этого началось общение Зеленского и Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.
По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.
Планируется также, что 1 сентября Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.
Украинская правда
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