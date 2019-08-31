КПВВ на Донбасі працюватимуть менше

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Субота, 31 серпня 2019, 12:37

Джерело: Державна прикордонна служба України

З 1 вересня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил переходять на осінній графік роботи.

Деталі: Пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07.00 до 18.30.

Зараз усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 06.00 до 20.00.

Українська правда

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Теми: Донбас Прикордонна служба


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