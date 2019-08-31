КПВВ на Донбассе будут работать меньше

Источник: Государственная пограничная служба Украины

С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы.

Детали: Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.

Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06.00 до 20.00.