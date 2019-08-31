КПВВ на Донбассе будут работать меньше
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Суббота, 31 августа 2019, 12:37
Источник: Государственная пограничная служба Украины
С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы.
Детали: Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.
Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06.00 до 20.00.
Украинская правда
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