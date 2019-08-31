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Дуда: Санкції щодо Росії мають зберігатися

Субота, 31 серпня 2019, 14:33

Джерело: прес-конференція президентів України та Польщі, яку транслює Офіс президента в Facebook

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що санкції щодо РФ мають зберігатися, і Україна має повернути собі територіальну цілісність, яка існувала до 2014 року.

Пряма мова Дуди: Ми вважаємо, що політика санкцій має бути продовжена. Бо це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися стандартів міжнародного права. Сьогодні ці стандарти не дотримуються.

…Я запевнив пана президента, що він може розраховувати на мою підтримку щодо суверенітету України, я запевнив, що завжди тут моя позиція буде однозначна – Україна мусить повернути територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Ми називаємо речі по імені. Тереторія України окупована. Крим, Донбас має повернутися до повного контролю України.

Пряма мова Зеленського: Наша спільна і принципова позиція – без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах санкції ЄС можуть переглядатися лише в сторону їх посилення, а не навпаки.

Українська правда
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