Дуда: Санкции в отношении России должны сохраняться

Источник: пресс-конференция президентов Украины и Польши, которую транслирует Офис президента в Facebook

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что санкции в отношении РФ должны сохраняться, и Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

Прямая речь Дуды: Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются.

... Я заверил господина президента, что он может рассчитывать на мою поддержку относительно суверенитета Украины, я заверил, что всегда здесь моя позиция будет однозначна - Украина должна вернуть территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами. Территория Украины оккупирована. Крым, Донбасс должен вернуться под полный контроль Украины.

Прямая речь Зеленского: Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот.