Зеленський готовий дозволити пошук польських поховань в Україні

Джерело: прес-конференція президентів України та Польщі, яку транслював Офіс президента в Facebook

Президент Володимир Зеленський готовий розблокувати дозволи на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях на території України.

Пряма мова Зеленського: Я готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні. А польська сторона упоряджує українські місця пам’яті в Польщі.

Я запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення.

…Ми домовилися оновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом обох президентів, Польщі та України, щоб усі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє.

...Чудово розуміємо, що напружені відносини України та Польщі стали для наших недругів прекрасним подарунком, а отже ми не повинні цього робити.

Деталі: У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Зеленський обіцяв йому дати дозвіл на ексгумацію поховань.

Пряма мова Дуди: Я просив, щоб мораторій, запроваджений попередньою владою, був скасований. Президент заявив, що новий уряд перебуває на етапі формування, і обіцяв, що це питання буде реалізовано. Цей елемент має фундаментальне значення для поляків, оскільки це вшанування найближчих.