Зеленский готов разрешить эксгумацию польских захоронений в Украине

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Суббота, 31 августа 2019, 14:39

Источник: пресс-конференция президентов Украины и Польши, которую транслировал Офис президента в Facebook

Президент Владимир Зеленский готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине.

Прямая речь Зеленского: Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине.

...Мы договорились перезагрузить рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, чтобы все пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее.

Детали: В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский обещал ему дать разрешение на эксгумацию захоронений.

Прямая речь Дуды: Я просил, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью, был отменен. Президент заявил, что новое правительство находится на этапе формирования, и обещал, что этот вопрос будет реализован. Этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков, поскольку это почтение самых близких.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Польша


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