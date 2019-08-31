Источник: пресс-конференция президентов Украины и Польши, которую транслировал Офис президента в Facebook

Президент Владимир Зеленский готов разблокировать разрешения на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях на территории Украины.

Прямая речь Зеленского: Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона утверждает украинские места памяти в Польше.

Я предложил президенту Дуде построить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения.

...Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, Польши и Украины, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее.

...Прекрасно понимаем, что напряженные отношения Украины и Польши стали для наших недругов прекрасным подарком, а следовательно мы не должны этого делать.

Детали: В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский обещал ему дать разрешение на эксгумацию захоронений.

Прямая речь Дуды: Я просил, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью, был отменен. Президент заявил, что новое правительство находится на этапе формирования, и обещал, что этот вопрос будет реализован. Этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков, поскольку это почтение самых близких.