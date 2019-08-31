"Північний потік-2" загрожує всій Європі – президент

Джерело: прес-конференція президентів України та Польщі, яку транслював Офіс президента в Facebook

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна та Польща дотримуються позиції про неприйнятність будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Пряма мова Зеленського: Ми також приділили увагу питанню енергетичної безпеки. Тут ми говоримо з Польщею єдиним голосом: Північний потік-2 є неприйнятним та несе загрози для всієї Європи.

Ми одночасно виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також за енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна.

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