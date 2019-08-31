"Північний потік-2" загрожує всій Європі – президент
Субота, 31 серпня 2019, 15:15
Джерело: прес-конференція президентів України та Польщі, яку транслював Офіс президента в Facebook
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна та Польща дотримуються позиції про неприйнятність будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Пряма мова Зеленського: Ми також приділили увагу питанню енергетичної безпеки. Тут ми говоримо з Польщею єдиним голосом: Північний потік-2 є неприйнятним та несе загрози для всієї Європи.
Ми одночасно виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також за енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна.
Передісторія:
- 26 серпня прес-служба компанії Nord Stream 2 AG заявила, що газопровід "Північний потік-2" завершено на три чверті.
- Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.
- Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.
Українська правда