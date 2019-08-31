"Северный поток-2" угрожает всей Европе – президент
Суббота, 31 августа 2019, 15:15
Источник: пресс-конференция президентов Украины и Польши, которую транслировал Офис президента в Facebook
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина и Польша придерживаются позиции о неприемлемости строительства газопровода "Северный поток-2".
Прямая речь: Мы также уделили внимание вопросу энергетической безопасности. Здесь мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы.
Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина.
Предыстория:
- 26 августа пресс-служба компании Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен на три четверти.
- Планируется, что газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
- Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Украинская правда